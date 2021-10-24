الامارات | الإمارات تحصد 3 ميداليات في اليوم الافتتاحي للبطولة العربية للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحصد 3 ميداليات في اليوم الافتتاحي للبطولة العربية للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، اليوم الاحد، البطولة العربية للسباحة التي تقام في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 174 سباحاً، وسباحة من 17 دولة عربية، في الحدث الرسمي الأول الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة.

وشهد اليوم الأول من البطولة حصول الإمارات على ثلاث ميداليات حيث نجح يوسف المطروشي في الفوز بذهبية سباق 100 متر فراشة مرحلة 16-18 عام، وفازت السباحة الإماراتية سارة عكاشة بالميدالية الفضية بسباق 100 متر فراشة مرحلة 16-18 عام، كما فاز المنتخب الإماراتي بفضية سباق 100 متر تتابع مرحلة 16-18 عام.

وشهد اليوم الأول أيضاً تتويج السباح الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 بذهبية 1500 متر خلال الفترة الصباحية، وسط حضور مكثف من أعضاء الاتحاد الدولي الذي حضر لمشاهدة التحضيرات النهائية واستعدادات العاصمة أبوظبي لاستضافة مهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news