شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولشاير بعد الخسارة بخماسية أمام ليفربول: نحن في الحضيض ولكن مازلت الرجل المناسب لمانشستر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بعد خسارة فريقه المذلة أمام ليفربول بخماسية نظيفة، مؤكدًا أنه مازال الرجل المناسب للمانيو، رغم أن الفريق الآن ”في الحضيض“.



وألحق ليفربول خسارة مذلة بمضيفه مانشستر يونايتد بعدما هزمه في ”أولد ترافورد“ بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.