شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير برشلونة تهاجم كومان في سيارته وتطالبه بالرحيل بعد الخسارة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

هاجمت جماهير نادي برشلونة، مدرب فريقها الأول لكرة القدم، الهولندي رونالد كومان، بعد السقوط في ملعب كامب نو، أمام المنافس التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية.



وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الكلاسيكو، التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب ”كامب نو“ ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز إشبيلية على ليفانتي 5 – 3.

وأثناء خروج كومان من ملعب كامب نو تجمع حوله عدد من جماهير برشلونة، وطالبوه بالرحيل عن النادي، واصفين الوضع بـ“الكارثي“ ويجب ألا يستمر.