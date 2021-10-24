كلاسيكو مثير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة 2 / 1 في الكلاسيكو الذي جمعهما أمس بالمرحلة العاشرة. وفي أول مشاركة له بالكلاسيكو، افتتح ديفيد ألابا التسجيل للريال (32)، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما سجل أجويرو هدف برشلونة بالدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



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