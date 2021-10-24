شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يبقي النصر في دائرة الأحزان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زاد الاتفاق آلام نظيره النصر عندما تغلب عليه 1/ 0 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأول (مرسول بارك) في ختام مواجهات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتكفل السلوفاكي فيليب كيس بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من ضربة جزاء احتسبها قاضي المواجهة، الروماني ستيفان كوفاكس ضد مدافع النصر فونيس موري الذي ارتقى لإبعاد الكرة من داخل الست ياردات إلا أنها لامست يده.

وفيما تخطى الاتفاق نحو ثلاثة مراكز بصعوده إلى المرتبة الـ12 بعد أن كان في المركز الـ15 قبل الأخير، بقي النصر على حالة الحزن السابقة التي خلفها خروجه من دوري أبطال آسيا عندما خسر أمام نده التقليدي الهلال 1/ 2 في الدور نصف النهائي، كما بقي على رصيده السابق 12 نقطة في المركز السادس، مفرطا في واحدة من المواجهات التي كانت من شأنها أن تجعله منافسا قويا على المقدمة خاصة وأن له مباراتين مؤجلتين أسوة بالهلال وذلك بسبب مشاركتهما في دوري أبطال آسيا.

- أول مباراة للمدرب فلادان ميلويفتش في قيادة الاتفاق وانتهت بالفوز.

- استحواذ النصر لم يشفع له للوصول إلى مرمى رايس مبولحي.

- أول ظهور لحارس النصر نواف العقيدي بعد غياب وليد عبدالله.

- قفز الاتفاق من المركز الـ15 قبل الأخير إلى الـ12 بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط.

- الفارق بين الفريقين أصبح نقطتين فقط مع مباراتين مؤجلتين للنصر.

- قابل الاتفاق استعجال النصر في التسجيل بصمود ودفاع قوي وحراسة مميزة.- 8 بطاقات صفراء ظهرت في المباراة بواقع 5 للنصر و3 بطاقات للاتفاق.