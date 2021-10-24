قمتا الأهلي أمام الهلال والنصر بملعب عبدالله الفيصل

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وبناء على طلب من إدارة نادي الأهلي، تم نقل القمة المنتظرة في الجولة العاشرة أمام الهلال والمقررة الجمعة المقبل إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
كما نقلت مباراة الأهلي أمام الباطن ضمن منافسات الجولة الـ11، وكذلك مباراة الأهلي أمام النصر في قمة مواجهات الجولة الـ13.
وخلال الفترة الماضية حرص عدد من أندية المحترفين على نقل المباريات الخاصة بفرقها إلى ملاعب أقل سعة لضمان تحقيق النسبة الجماهيرية التي تخول للنادي الحصول على الجائزة المرصودة للأندية من واقع الحضور الجماهيري.
فوائد الأندية من اللعب بملاعب صغيرة
- ضمان نسبة الحضور الجماهيري التي تؤهل للجائزة المالية المرصودة
- التقليل من المخالفات الانضباطية التي يمكن أن تسجل على الجماهير
- ضمان فعالية تشجيع أكثر
أضرار نقل المباريات لملاعب كبيرة
- تضييق فرص الحضور على الجماهير
- نسبة حضور أقل بصفة عامة نهاية الموسم
- الخصم من نقاط تقييم الدوري السعودي
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