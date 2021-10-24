الشريف بطل جولف الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعب الجولف السعودي سعود الشريف لقب الرجال في بطولة الأردن المفتوحة بتحقيقه 225 ضربة، فيما حل البحرينيان سلطان عبدالله، وأحمد رشيد، بالمركزين الثاني والثالث. وأقيمت البطولة لمدة 3 أيام، واختتمت منافساتها أمس بمشاركة 85 لاعبا من السعودية، والبحرين، وقطر، وعمان، والأردن، وفلسطين، والعراق، ومصر، وتونس، وصربيا.



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