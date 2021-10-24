المبطي يحقق كأس «البيئة» لقفز الحواجز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفارس خالد المبطي المركز الأول ببطولة كأس وزارة البيئة والزراعة لقفز الحواجز الدولية التي اختتمت أمس في مركز المرتجز للفروسية بملهم بمشاركة 131 فارسا وفارسة تنافسوا على مدار 3 أيام خلال 14 شوطا. وشهد اليوم الأخير إقامة الشوط الرئيس بارتفاع 145 سم بمشاركة 22 فارسا وفارسة، وحقق المركز الأول خالد المبطي، تلاه عبدالله شربتلي ومشاري الحربي.



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