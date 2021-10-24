قمتان حاميتان في السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي اليوم فريقا النصر وأحد على صالة وزارة الرياضة بالرياض في قمة لقاءات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة السلة. وسيحدد اللقاء الفريق الذي سيستمر في الصدارة، إذ يتساويان في النقاط (8 نقاط) ويتصدر أحد بفارق التسجيل. وعلى الصالة نفسها يستضيف الهلال الثالث نظيره الفتح. وتستضيف صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكه المكرمة ديربي الاتحاد السادس (6 نقاط) والأهلي الرابع (7 نقاط). ويستضيف السلام الثامن (5 نقاط) نظيره النهضة «العاشر»، ويلتقي أبها نظيره الوحدة السابع، ويحل ضباء ضيفا على الأنصار.

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