شكرا لقرائتكم خبر طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العرب 2021 في قطر اعتبارا من اليوم وفق أسبقية الشراء.

وتشهد البطولة في أول أيامها افتتاح استادين من استادات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهما استاد البيت واستاد راس أبوعبود، وذلك عقب الإعلان عن جاهزية استاد الثمامة، سادس استادات المونديال اكتمالا.

وستتاح التذاكر خلال المرحلة الأخيرة وفق أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد عليها فور سداد ثمنها. ولا تزال تذاكر جميع المباريات متاحة، بما فيها تذاكر مباراة الافتتاح في 30 نوفمبر في استاد البيت بين قطر والبحرين، وتذاكر مباراة الإمارات وسوريا في استاد راس أبوعبود في أول أيام البطولة.

كما تتوافر مجموعة من التذاكر منخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذكرة الفئة الرابعة 25 ريالا قطريا (حصريا للمقيمين في دولة قطر)، وذلك لجميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بفضل الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، وإمكانية التنقل بين الاستادات عبر شبكة النقل المتطورة التي تربط بينها، كالمترو ووسائل النقل العامة، والاستمتاع بلمحة عما ينتظرهم في مونديال قطر 2022.

ويمكن شراء التذاكر من مركز البيع الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض (محطة مترو القصار) بداية من منتصف نوفمبر المقبل.

وستكون بطاقة المشجع إلزامية لكل من يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس العرب، وهي بطاقة تعريفية ذكية مصممة لتزويد المشجعين في قطر بتجربة رائعة.

كما يمكن للمشجعين الوافدين من الخارج استخدام بطاقة المشجع للدخول إلى دولة قطر عدة مرات، بشرط أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول ومعترفا به من السلطات القطرية. وستوفر بطاقة المشجع لحاملها إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرهما.

ويجب على الجماهير التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع مباشرة بعد حجز التذكرة وتسلم رقم تسجيلها على البريد الالكتروني.

وتتولى الجهات المعنية في دولة قطر عملية إصدار جميع بطاقات المشجعين، ولا يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولا عن طلباتها أو إصدارها أو استخدامها.

مزايا للمشجعين

