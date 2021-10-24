لا يستطيع منافسوه مواكبته .. مونت كارلو: محمد صلاح يقترب من الكرة الذهبية بلا منافس

الشارقة - اميمة ياسر - تحدثت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية العريقة أن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بات أقرب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في الوقت الذي يستعد فيه المصوتين لاختيار لاعبهم المفضل قبل الإعلان الرسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن محمد صلاح بتألقه اللامحدود يبدو أنه لا يرى منافسيه، سواء كيليان مبابي أو كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد تفوقه على الجميع واستمراره في التسجيل بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع التقرير، إن محمد صلاح من الصعب أن يواكب هؤلاء النجوم الذين ينافسونه على الكرة الذهبية وتيرته التهديفية.

واستعرض الإذاعة الفرنسية أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف العاشر خلال مشواره الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي الذي توقف عند 7 أهداف.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف خلال المباراة بواقع هدفين في الشوط الأول قبل أن يضيف الثالث له خلال فعاليات الشوط الثاني من المباراة.

وأصبح محمد صلاح لاعب ليفربول أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل خارج أرضه ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد وذلك في المباراة المقامة حالياً على ملعب "أولد ترافولد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة "بريميرليج" للموسم الحالي.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية نجح محمد صلاح في تسجيل أول هاتريك منذ إحراز دينيس بيلي لاعب كوينز بارك رينجرز في 1 يناير 199.

ووصل محمد صلاح بأهدافه اليوم الى الهدف العاشر خلال مشواره في الدوري الإنجليزي لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البريميرليج خلال الموسم الموسم الحالي.

ووفقاً لشبكة أوبتا العالمية فإن محمد صلاح بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في أول 5 مباريات في الدوري خارج الانفيلد خلال الموسم.

ونجح محمد صلاح في تخطي الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، بعدما وصل الفرعون إلى الهدف 107 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز متخطياً كابتن منتخب الأفيال سابقاً بفارق ثلاثة أهداف.

وعادل محمد صلاح الأرقام التهديفية مع دروجبا في المباراة الماضية لنادي ليفربول أمام واتفورد التي انتهت بفوز الفريق بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وقدم دروجبا التهنئة لمحمد صلاح قبل أيام على معادلة سجله التهديفي قبل أن يتخطاه الفرعون المصري مساء اليوم بهدفيه الذين سجلهما خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.