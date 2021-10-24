رد فعل غاضب لرونالدو بعد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد.. وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في حالة غضب كبيرة بعد تسجيل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب أولد ترافرد، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح النجم المصري في تسجيل هاتريك بالإضافة لصناعة الهدف الأول للريدز الذي يتقدم بخمسة أهداف نظيفة حتى الدقيقة 66.

وأظهرت كاميرات ملعب أولد ترافود رد فعل كريستيانو رونالدو، وهو في حسرة كبيرة بعد أن سجل محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



وظهر السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد حزينًا في المدرجات أثناء متابعة المباراة، وتقدم ليفربول بخماسية نظيفة حتى الآن.



وأصبح محمد صلاح هداف الأفارقة في الدوري الإنجليزي، برصيد 107 أهداف، متفوقًا على ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، صاحب الـ104 أهداف.

رقم جديد لصلاح

نجح محمد صلاح في تحطيم رقم إيمانويل أديبايور لاعب الارسنال والسيتي، بعد تسجيل أهداف في 10 مباريات متتالية مع فريقه.

ويعد محمد صلاح أول أول لاعب من ليفربول يسجل في أول 5 مباريات خارج ملعب الريدز الدوري منذ سام رايبولد في 1902.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسجل محمد صلاح هاتريك في مباراة مان يونايتد، ليصبح هداف الدوري بـ10 أهداف متفوقًا على فاردي بثلاث أهداف.

وشهدت نهاية الشوط الأول مشاجرة بين رونالدو وروبيرتسون، بعد تدخل لاعب اليونايتد بشكل عنيف على أرنولد، وحصوله على إنذار قبل نهاية الشوط.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، هيندرسون، ميلنر،

خط الهجوم: جوتا، محمد صلاح، فيرمينيو.

بينما دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماجوير، لوك شو.

خط الوسط: ماكتومناي، فريد، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، جرينوود، كريستيانو رونالدو.