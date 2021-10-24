شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من استمرار الهفوات الدفاعية بمباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من استمرار الوقوع في الهفوات الدفاعية مع عودة مسابقة الدوري المصري، والتي يفتتحها بمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

وطالب موسيماني لاعبيه خلال المحاضرة الفنية التي عقدها قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم بعدم غياب التركيز، وهو ما تسبب في استقبال هدف في مباراة الحرس الوطني أمس السبت، بسبب غياب الرقابة والتمركز غير الصحيح من الثنائي علي معلول وأيمن أشرف، وطالبهما بعدم تكرار هذه الأخطاء في المباريات القادمة التي لا تحتمل أخطاء جديدة.

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر 6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل الفريقين 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.