شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يتصدر كواليس المران الأخير للاتحاد السكندري قبل مواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الاتحاد السكندري منذ قليل مرانه الأخير، استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري، وشهد التدريب تفاؤلا كبيرا من جانب اللاعبين، وحرص حسام حسن على تصحيح بعض الأخطاء الفنية استعدادا لديربي الإسكندرية.

استقر حسام حسن، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، على تشكيل سيد البلد أمام سموحة في المباراة المقرر لها غدا الاثنين في إطار الجولة الأولى من مباريات الدورى المصرى الجديد 2021/ 2022.

وقرر حسام حسن الدفع بالحارس محمد عبد المنصف في حراسة زعيم الثغر ليكون ثاني لاعب في العالم يشارك في 26 موسما متتاليا في بطولة الدوري، وهي المسابقة المحلية الأولى لجميع البلدان التي تمارس كرة القدم.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.















































