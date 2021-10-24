النجم المصري محمد صلاح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أحرز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 107 أهداف ويصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويقود ليفربول للفوز 5-صفر على غريمه مانشستر يونايتد باستاد أولد ترافورد اليوم الأحد.



وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروجبا لاعب ساحل العاج وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "من الرائع أن نفوز بخماسية في أولد ترافورد. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وأردنا تقديم أداء قوي".

وانفرد المهاجم المصري بصدارة القائمة عندما هز الشباك في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ثم أضاف هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليعزز تقدم ليفربول 4-صفر في الشوط الأول.

وأكمل صلاح الثلاثية بلمسة رائعة من وضع انفراد بعد خمس دقائق من الاستراحة بعد تمريرة مذهلة من جوردان هندرسون.

وكان صلاح صنع الهدف الأول لنابي كيتا في الدقيقة الخامسة وبعد ثماني دقائق أضاف دييجو جوتا الهدف الثاني.

وهذه هي أول ثلاثية لصلاح في مرمى يونايتد وانفرد بصدارة هدافي الدوري هذا الموسم بعشرة أهداف كما سجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مهاجم بازل السويسري السابق 105 أهداف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.

كما مدد صلاح، البالغ عمره 29 عاما، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 21 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر فيما يتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب.