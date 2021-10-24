الامارات | محمد صلاح يقهر إدارة ليفربول ورونالدو بالضربة القاضية في ليلة تحطيم الأرقام القياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقهر إدارة ليفربول ورونالدو بالضربة القاضية في ليلة تحطيم الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، لطمة قوية إلى إدارة نادي ليفربول التي تتعنت معه في مسأله تجديد عقده وتماطل في منحه الراتب الأسبوعي الذي يطلبه (400 ألف جنيه إسترليني)، وتمكن الفرعون المصري من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب مانشستر يونايتد "أولدترافورد"، وبات محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يُسجل "هاتريك" خارج ملعبه في مرمى مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد منذ الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد في أبريل 2003 في دوري أبطال أوروبا، كما أن صلاح رفع رصيده إلى ستة أهداف في الأولد ترافورد، وهو اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي أيضا الذي سجل في ثلاث مباريات متتالية على ملعب الأولد ترافورد.

ومن المتوقع ان تتغير طريقة المفاوضات بين النجم المصري وإدارة ليفربول، بعد أن تألق صلاح أمام مانشستر يونايتد وتفوقه على "الدون" كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى راتبا اسبوعيا يبلغ 550 ألف جنيه إستراليني، فيما يتقاضى محمد صلاح 225 ألف جنيه إسترليني، حيث يتواجد وكيل صلاح، رامي عباس، حاليا في مدينة ليفربول في مهمة هدفها حسم ملف التجديد سواء بالموافقة على شروط صلاح أو رحيل اللاعب الذي يمتلك في جعبته الكثير من العروض بمبالغ خيالية تفوق ما يتقاضاه في ليفربول ومن بينها عروض من أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي، ومن المتوقع ان تعلن إدارة ليفربول خلال الأيام القليلة المقبلة تجديد عقد الفرعون المصري الذي ينتهي في يونيو 2023، والموافقة على كافة شروط الفرعون المصري.

وأصبح المهاجم المصري محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشيلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما، قبل ان يصل صلاح إلى 107 أهداف مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.

كما مدد صلاح (29 عاما)، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول، وهو رقم قياسي جدد للنجم المصري.

ويتربع صلاح منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف سجلهم في تسع مباريات، ويأتي خلفه مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي بسبعة أهداف.

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