إشبيلية يضرب ليفانتي بخماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق إشبيلية الفوز 5/ 3 على ضيفه ليفانتي أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة، وتوقف رصيد ليفانتي عند 5 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.

وجاءت أهداف إشبيلية بتوقيع أوليفيه توريس ورافاييل مير فيسينتيو ودييجو كارلوس ومنير الحدادي وفرناندو ريجس في الدقائق الثامنة و24 و38 و50 و64.

وسجل خوسي لويس موراليس الهدفين الأول والثاني لليفانتي في الدقيقتين 33 و55، وتكفل جونزالو ميليرو بالهدف الثالث في الدقيقة 61.