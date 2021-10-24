شكرا لقرائتكم خبر إشبيلية يضرب ليفانتي بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة، وتوقف رصيد ليفانتي عند 5 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.
وجاءت أهداف إشبيلية بتوقيع أوليفيه توريس ورافاييل مير فيسينتيو ودييجو كارلوس ومنير الحدادي وفرناندو ريجس في الدقائق الثامنة و24 و38 و50 و64.
وسجل خوسي لويس موراليس الهدفين الأول والثاني لليفانتي في الدقيقتين 33 و55، وتكفل جونزالو ميليرو بالهدف الثالث في الدقيقة 61.
كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يضرب ليفانتي بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.