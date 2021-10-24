شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه: لن أصيب نفسي بأعباء الاتحاد الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل رومينيجه، تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد رحيله عن رئاسة النادي البافاري.

وقال رومينيجه أمس»هذا أمر يمكن أن يفعله من يريد، لكنني لا أتصوره ضمن مكونات جودة الحياة بالنسبة لي» وأردف «وبالتأكيد لن أصيب نفسي بأعباء الاتحاد الألماني».

من ناحية أخرى، دعا رومينيجه الاتحاد الألماني مجددا إلى أخذ بداية جديدة وجذرية.

وقال رومينيجه «من المهم تماما أن يحمل أشخاص معينون داخل دائرة الاتحاد طالما أثاروا الاضطرابات سواء داخليا أو خارجيا، قبعاتهم ولا يحاولوا العودة من الباب الخلفي. هناك حاجة ماسة إلى البداية الجديدة وعلى كل هؤلاء الذين كانوا مسؤولين عن اضطرابات بعينها على مدار سنوات، أن يفسحوا مجالا لها بالفعل».

وكان حديث رومينيجه في هذا الشأن متعلقا بأمين صندوق الاتحاد شتيفان اوسنابروجه الذي لن يخوض الانتخابات مرة أخرى وكذلك نائب رئيس الاتحاد راينر كوخ.

وأضاف رومينيجه «نحتاج إلى شخصية يقبلها الطرفان، ويجب العثور على رجل أو امرأة يعيد الهدوء مرة أخرى أولا ويفرض شخصيته ثانيا على هذا المنصب».