شكرا لقرائتكم خبر توخيل: شراسة البلوز تشعرني بالفخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى مدرب تشيلسي ، الألماني توماس توخيل على قدرة فريقه المتزايدة على التعامل مع وضعه المعتاد كمرشح للفوز بالمباريات.

وحقق تشيلسي فوزا كاسحا 7 / 0 على ضيفه نورويتش سيتي أمس الأول في المرحلة التاسعة للدوري الإنجليزي، ليضمن تواجده على قمة ترتيب المسابقة بعد انتهاء تلك المرحلة.

وأحرز حامل لقب دوري أبطال أوروبا 11 هدفا في غضون 4 أيام، بعدما تغلب 4 / 0 على مالمو السويدي يوم الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ماسون ماونت ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى نورويتش، ليحرز أول ثلاثية في مسيرته مع تشيلسي، فيما تناوب كل من كالوم هدسون أودوي وريس جيمس وبن تشيلويل، على تسجيل باقي الأهداف بالإضافة إلى ماكس آرونز، لاعب نورويتش، الذي أحرز هدفا عكسيا في مرمى فريقه.

وأبدى توخيل فخره بقدرة فريقه على فرض سيطرته على المباراة وتحقيق انتصاره الكاسح على منافسه بأقل مجهود.

وقال توخيل»سعيد جدا بالأداء وأشعر بالفخر للشراسة التي اتسم بها اللاعبون والجهد الذي بذلوه في اللقاء. كانت هذه هي مباراتنا الرابعة على التوالي كمرشحين، وأنا أحب الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المباريات».

وأوضح «لقد لعبنا جميعا وهذا ما أحبه كثيرا، نستحق هذه الانتصارات في الوقت الحالي».

وتابع «سعيد للغاية بوصول الأجنحة إلى منطقة الجزاء وأن تكون لدينا الحرية والروح لمهاجمة منطقة الجزاء والمساحات حول منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف».

وشدد توخيل «من المهم أن نحضر أجسادنا إلى نهاية هجماتنا، فهذا يجعل الأمور أسهل».

واستدرك مدرب تشيلسي قائلا «لكني لا أريد أن يحل بنا الاجهاد لأننا نلعب الآن أربع مرات متتالية كمرشحين وأنا أحب الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المباريات».

نأشار توخيل «إنه نهج متواضع حيث نضع معاييرنا ونضغط على أنفسنا ونلعب جميعا في كل مباراة ولا يصرف انتباهنا الدور الذي ربما يتم مشاهدتنا فيه قبل اللقاء».

أكد توخيل «هذا مهم ويتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق وكل شيء ممكن».

واضطر نورويتش للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه بن جيبسون لحصوله على الإنذار الثاني، ليضاعف من معاناة فريقه خلال اللقاء.

من جانبه، يعتقد مدرب نورويتش دانييل فاركي، أن تشيلسي بقيادة توخيل أصبح الآن في وضع جيد للغاية للمضي قدما للحصول على لقب الدوري.

وردا على سؤال عما إذا كان تشيلسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالدوري الإنجليزي، أجاب فاركي «نعم، في الوقت الحالي، لا يمكن أن يكون القدوم إلى هنا أصعب من المهمة الأصعب في كرة القدم العالمية».