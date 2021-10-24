ويستهام يصعق توتنهام

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وحسم ويستهام المباراة بهدف وحيد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة 72 ليرتفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة ويتجمد رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز السادس.
وتغلب ليستر سيتي على مضيفه برينتفورد 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة في المركز الـ12.
وافتتح يوري تيليمانس التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 14 ثم تعادل برينتفورد بهدف أحرزه زانكا في الدقيقة 60 قبل أن يحسم جيمس ماديسون المباراة لصالح ليستر سيتي بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 74.
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