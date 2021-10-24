شكرا لقرائتكم خبر نيس لوصافة الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب فريق نيس تأخره بهدفين أمام ضيفه ليون إلى فوز مثير 3 /2 أمس في المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ليون بهدفين حملا توقيع كارل توكو ايكامبي وحسام عوار في الدقيقتين 35 و68.

ورد يوسف عطال بهدف لنيس في الدقيقة 80 ثم خطف أندي ديلور هدف التعادل من ضربة جزاء قبل دقيقة من النهاية. وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد تينو كاديويري في الدقيقة 85.

وفي الوقت بدل الضائع خطف إيفان جويساند هدف الفوز القاتل لنيس. الفوز رفع رصيد نيس إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز السابع.