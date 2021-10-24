أودينيزي يتعادل مع أتلانتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض أودينيزي التعادل 1/1 على مضيفه أتلانتا أمس بالمرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتقدم لاعب الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي بهدف لأتلانتا في الدقيقة 57 لكن المهاجم البرتغالي نوربرتو جوميز خطف هدف التعادل لأودينيزي في الوقت بدل الضائع. وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة طرد مدرب أتلانتا جيان بييرو جاسبريني. ورفع أتلانتا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس مقابل 10 نقاط لأودينيزي في المركز الـ13.

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