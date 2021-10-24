شكرا لقرائتكم خبر جيدي تحطم رقم نصف الماراثون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطمت الإثيوبية ليتيسنبت جيدي الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون في أول مشاركة لها في هذه المسافة عبر سباق بلنسية الإسباني أمس.

وتفوقت جيدي (23 عاما) بأكثر من دقيقة عن الرقم القياسي العالمي بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية. وفاز الكيني ابيل كيبشومبا بلقب سباق الرجال في 58 دقيقة و7 ثوان متفوقا على مواطنيه رونيكس كيبروتو ودانييل ماتيكو.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق مسجلا باسم الكينية روث تشيبنجيتيتش بطلة العالم بعد أن حققته في وقت سابق من العام الحالي، لكن جيدي تفوقت على هذا الرقم بفارق دقيقة واحدة و10 ثوان.

وقالت جيدي «سعيدة للغاية بتحطيم الرقم القياسي العالمي في أول سباق نصف ماراثون في مسيرتي».

وهذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها جيدي في تحطيم الرقم القياسي العالمي في إسبانيا بعد أن حققت الإنجاز ذاته في سباق 5 آلاف متر العام الماضي بتسجيلها 14 دقيقة و62ر6 ثوان.