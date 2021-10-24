أول تعليق من صلاح عقب الفوز القاسى والـ«هاتريك» على مانشستر يونايتد



الشارقة - اميمة ياسر - أكد النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى ان لاعبى الريدز لعبوا منذ البداية على الفوز بالمباراة واقتناص نقاطها الثلاث للمنافسة على لقب البريميرليج.



ووجه فى أول تصريح عقب الفوز على مان يونايتد بخماسية نظيفة الشكر لزملائه فى الفريق الذين ساعدوه فى الملعب موضحا انهم فريق واحد بعيدا عن الارقام القياسية.



واضاف: "لا اخفى سعادتى البالغة بتسجيل 3 اهداف اليوم وهو امر جيد للغاية لكن المهم هو فوز الفريق وحصد نقاط المباراة بجهود كل اللاعبين".

احتفظ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بكرة «الهاتريك» الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد، في فوز «الريدز» بخماسية على ملعب الأحلام، في قمة لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».



وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على مضيفه مانشستر يونايتد، بخمسة أهداف نظيفة، على ملعب أولد ترافورد، اليوم الأحد.

افتتح نابي كيتا لاعب ليفربول التسجيل بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 5.

وأحرز ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 13.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 38، قبل أن يختتم الشوط الأول بالرابع في الدقيقة 45 من الوقت بدل الضائع.

وضاعف محمد صلاح حصيلة أهداف ليفربول بالهدف الخامس في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 50.

وبدأ يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتى – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديوجو جوتا.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 14 في المركز السابع.