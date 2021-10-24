صلاح يعتلى صدارة هدافى «البريميرليج» بعد هاتريك «الاولد ترافورد».. وأول لاعب يسجل فى 10 مباريات متتالية لليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - لم يترك الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى رقما قياسيا الا ابى ان يحطمه .

بثلاثية اليوم فى مرمى مان يونايتد على ملعبه الشهير اولد ترافورد اصبح محمد صلاح اول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل فى 10 مباريات تاريخية.

واعتلى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى صدارة هدافى الدورى الانجليزى برصيد 10 اهداف. حسبما نشر موقع "بوابة الجمهورية".

وامطر ليفربول مضيفه مان يونايتد بخماسية نظيفة حتى الان فى المباراة المقامة بينهما اليوم ضمن الدورى الانجليزى.

اعتلى الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى صدارة هدافى الدورى الانجليزى بعد احرزاه 3 اهداف اليوم فى مرمى مان يونايتد.

ووصل صلاح الى رصيد 10 اهداف يليه فى الترتيب جيمى فاردى ب 7 اهداف ثم ساديو مانى ب 5 اهداف.

ونجح محمد صلاح في تحطيم رقم جديد، بعد معادلة سلسلة تهديف النجم التوجولي إيمانويل أديبايور لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وتسجيل أهداف في 9 مباريات متتالية.

وبهذا أصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف في مباريات متتالية في أوروبا خلال 10 مباريات.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تصدر محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ8 أهداف، مستفيدًا من عدم تسجيل فاردي مهاجم ليستر سيتي في مباراة اليوم أمام برينتفورد، التي انتهت بفوز ليستر بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يوناتيد

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، هيندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح وفيرمينيو وجوتا

بينما دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماجوير، لوك شو.

خط الوسط: ماكتومناي، فريد، راشفور، فيرنانديز، جرينوود.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

واحرو ليفربول حتى الان 5 اهداف نظيفة فى شياك الشياطين الحمر.