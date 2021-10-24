محمد صلاح يسجل هاتريك فى مرمى مانشستر يونايتد والخامس لصالح ليفربول.. بث مباشر



الشارقة - اميمة ياسر - سجل محمد صلاح ثالث أهدافه الشخصية مع ليفربول خلال مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بنتيجة 5-0.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 50 من عمر المباراة من انفراد بالمرمى.

ويحتل ليفربول صافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من عمر البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم

وبدأ أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل يضم

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز- سكوت ماكتوميناي - فريد

الهجوم: راشفورد - كريستيانو رونالدو - ماسون جرينوود

تشكيل ليفربول ضد مانشست يونايتد اليوم

في المقابل بدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - كوناتى - أندري روبرتسون

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - كيتا

الهجوم: جوتا - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح