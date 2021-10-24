بعد هدفه التاريخي.. محمد صلاح يكسر رقم دروجبا.. هداف الأفارقة في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف تاريخي في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، وكسر صلاح رقم دروجبا في البريميرليج.

وسجل محمد صلاح الهدف في الدقيقة الـ38 من عمر المباراة، من لمسة داخل منطقة الجزاء، وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده إلى 105 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح هداف اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي، وياتي من بعده ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق بـ 104 أهداف، والسنغالي ساديو ماني برصيد 100 هدف.

رقم جديد لمحمد صلاح

ونجح محمد صلاح في تحطيم رقم جديد، بعد معادلة سلسلة تهديف النجم التوجولي إيمانويل أديبايور لاعب أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وتسجيل أهداف في 9 مباريات متتالية.

وبهذا أصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف في مباريات متتالية في أوروبا خلال 10 مباريات.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تصدر محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ8 أهداف، مستفيدًا من عدم تسجيل فاردي مهاجم ليستر سيتي في مباراة اليوم أمام برينتفورد، التي انتهت بفوز ليستر بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يوناتيد

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، هيندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح وفيرمينيو وجوتا

بينما دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماجوير، لوك شو.

خط الوسط: ماكتومناي، فريد، راشفور، فيرنانديز، جرينوود.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.