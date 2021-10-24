شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يطالب لاعبيه باحترام المنافسين قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، اجتماعًا عاصفًا مع لاعبيه أمس عقب الفوز على سلطات الموارد الأوغندي حذرهم فيها من تكرار الاستهانة بالمنافسين في المباريات المقبلة سواء على الصعيد القاري أو المحلي، موضحًا أن احترام الخصم أول أسبا الفوز.

وحفز الشعباني اللاعبين لتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، حيث طالبهم بالوصول إلى ما هو أبعد من نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية التي حققها الفريق عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.

وبدأ الجهاز الفني التركيز على مباراة المحلة الهامة في انطلاقة مشوار الفريق بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل، حيث عقد الشعباني جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة لحجز مكانا أساسيا في التشكيل، خاصة في ظل مشاركة 9 صفقات تعاقد معها الفريق هذا الموسم وحرمتها اللوائح من المشاركة مع الفريق في مباراتي سلطات الموارد بالكونفدرالية.

ويعول المصري على الصفقات التي تعاقد معها الصيف الماضي لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة المحلية في الموسم الجديد، وهي أحمد الشيخ، وأحمد حمودي لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز، والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.