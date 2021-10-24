شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الشراكة مع شباب تنسيقية الأحزاب له أهداف عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع شباب تنسيقية الأحزاب له أهداف عديدة.

وقال صبحى فى مؤتمر توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والتنسيقية إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا بتنفيذ المشاريع والأعمال، ولذلك ننشئ اتحادات نوعية تهتم بالقطاع الشبابى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع تنسيقية الشباب ذراع آخر للتعاون وصولاً إلى القطاع الشبابى فى المجتمع تحقق أهداف الدولة بخدمة القطاعات المختلفة من خلال العديد من البرامج.