شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكافئ كهربا بعد تألقه أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب في مباراة فريقه أمس السبت ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قدم مستوى قوي وأحرز هدفا وصنع هدفين في فوز فريقه بنتيجة 6 / 1.

وحصل محمود كهربا على نسر مباراة فريقه ضد بطل النيجر بترشيحات الجمهور، بعد تألقه اللافت في مباراة الأمس وقيادة فريقه للفوز بنتيجة كبيرة والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بمحمود كهربا اساسيا في مباراة الإسماعيلي بافتتاح مشوار الدوري، كمكافأة للاعب على تألقه ورغبته الملحة في أن يكون له دور أساسي مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة، بعد نيل ثقة الجهاز الفني منذ بداية الموسم الحالي.

وكان موسيماني يفكر في الاستعانة بالصفقات الجديدة لتجديد دماء مركز الجناح في الفترة المقبلة بدءا من مباريات الدوري في ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب أبرزهم طاهر طاهر، لاسيما مع عدم الاستعانة بالصفقات الجديدة في دور الـ32 للبطولة الإفريقية بسبب عدم القيد الإفريقي، خاصة بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني.