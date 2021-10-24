شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة لمواجهة إنبى وعيد ميلاد طارق حامد أبرز ملامح تدريب الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري والمقرر إقامتها علي استاد بتروسبورت.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي انتظمت في معسكر مغلق وتضم القائمة كلاً من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.



اشرف بن شرقي



امام عاشور



اوناجم



بن شرقي



حمزة المثلوثي



شيكابالا



طارق حامد



عبد الله جمعة



عمر السعيد



كارتيرون



لاعبو الزمالك



محمد عبد الشافي



محمد عبد الغني



محمود شيكابالا



محمود علاء



مصطفي فتحي وايمن حفني



مصطفي فتحي

من ناحية اخري احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق قبل انطلاق مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران، ونظم اللاعبين ممرا شرفيا لطارق حامد للاحتفال به، كما حرص أعضاء الجهاز الفني على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

ونظم لاعبو الفريق ممرا شرفيا لطارق حامد للاحتفال به، كما حرص أعضاء الجهاز الفني على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

فيما رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم إجراء تقسيمة بين اللاعبين في تدريبات اليوم، واكتفى الجهاز الفني بالتدريبات الترفيهية التي خاضها اللاعبون خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تدريبات كرة طائرة قبل ختام المران.