20 لاعبًا فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى

أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بسموحة عن قائمة تضم 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الإتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدًا الإثنين فى الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى.

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محمد يوسف

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