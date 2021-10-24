شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بسموحة عن قائمة تضم 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الإتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدًا الإثنين فى الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدورى.
واللاعبون هم:
حراسة المرمى: الهانى سليمان و عمر صلاح
خط الظهر: محمود عزت وأحمد بيكهام ورجب نبيل وخالد عبد الفتاح وشريف رضا ومحمد شكرى
خط الوسط: أحمد حمص وعبد الرحمن عامر ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطى وعبد الكبير الوادى وحسين فيصل واولا سيكترو صديق كالابا
خط الهجوم: محمد نادى ومروان حمدى و فهد جمعه وعمار شرف الدين
ويغيب عن الفريق أحمد جمال ومحمود حليمو وأمير عادل وأحمد سعد