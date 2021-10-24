شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في افتتاح مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في الثالثة عصر غداً الإثنين على ستاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمى : أحمد السعدني ومحمود الزنفلي

خط الدفاع : محمد دبش واحمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو

خط الوسط : محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبد الرحمن لعبه و أحمد سعيد ومحمود السيد و محمد حامد و محمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا

خط الهجوم : فادي فريد وأسامة فيصل