المصرى يحتفل بعيد ميلاد العندليب: "أحد نجوم الكرة المصرية على مدار تاريخها"

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القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي المصري البورسعيدى بعيد ميلاد عبد الحليم على نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق البورسعيدي، والذى تحل ذكرى ميلاده اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر.

وكتب النادي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "عيد ميلاد سعيد للكابتن عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي المصري ، وأحد نجوم الكرة المصرية على مدار تاريخها".

وحتفل عبد الحليم علي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ48، حيث يعد من مواليد 24 أكتوبر 1973، وهو أحد أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية عامة والزملكاوية خاصة، هو الهداف الأول للقلعة البيضاء على مدار تاريخها وبهذه المناسبة نستعرض أهم المعلومات عن مشواره مع الساحرة المستديرة.

انضم لنادى الزمالك قادما من نادى الشرقية للدخان سجل 138 هدفا مع الفريق الأبيض من أصل 339 مباراة لعبها، ويملك العديد من الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المصرى الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التى أقيمت فى القاهرة.

اشتهر بالرقم 24 مع الزمالك، لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر)، وسجل 83 هدفا للزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وأحرز 16 هدفا فى بطولة كأس مصر وأحرز 26 هدفا فى بطولات أفريقيا للأندية وسجل 13 هدفا فى البطولات العربية.

يعد عبد الحليم على الهداف الأول فى تاريخ نادى الزمالك وفاز بلقب هداف الدورى المصرى الممتاز موسم 2003/2004 برصيد 21 هدفاً، كما يعد هداف القلعة البيضاء أفريقيا برصيد 26 هدفا.

أحرز مع الزمالك 12 بطولة بواقع 3 بطولات الدورى المصرى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين كأس السوبر المصرى وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000 وبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002 وكأس السوبر الأفريقى عام 2003 والبطولة العربية للأندية عام 2003 وكأس السوبر المصرى - السعودى عام 2003.

أعلن اعتزاله كرة القدم فى 27 يونيو 2009 رافضاً قبول عرض من عفت السادات رئيس الاتحاد السكندرى وقتها لضمه حفاظاً على تاريخه مع القلعة البيضاء وفضل العمل بالتدريب.

عيد ميلاد سعيد للكابتن عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي #المصري ، وأحد نجوم الكرة المصرية على مدار تاريخها ????????????????#AlMasrySC pic.twitter.com/nN0GhnF9JG