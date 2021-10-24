بهاتريك أمام يونايتد.. صلاح يغرد منفردًا في صدارة هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول ثلاثة أهداف في مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-0، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح أحرز هدفه الأول في المباراة بالدقيقة 38 من زمن أحداث المباراة، ثم عزز النتيجة له ولفريقه بالرابع وهدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم المصري ضربه لمانشستر يونايتد بهدف ثالث له وخامس لفريقه في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من هندرسون.

وبعد تسجيله ثلاثية في شباك مانشستر يوناتيد، انفرد محمد صلاح بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 10 أهداف متفوقًا عن اقرب ملاحقيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ 7 أهداف.

ويأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي ميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد برصيد 5 أهداف.

ووصل النجم المصري إلى 107 هدفًا متفوقًا على دروجبا بثلاثة أهداف، ويصبح "مو" الهداف التاريخي للأفارقة في بريميرليج.