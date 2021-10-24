هدفان في الوقت الضائع.. فاسكيز يحسم الكلاسيكو وأجويرو يقلص الفارق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد آمال برشلونة في مباراة الكلاسيكو، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل من الضائع.

ويلتقي الفريقان على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة "لا ليجا".

وافتتح ديفيد ألابا أهداف المباراة في الدقيقة 32 إثر هجمة مرتدة قادها فينيسيوس، حيث أرسل الكرة إلى رودريجو الذي مررها بدوره إلى ألابا ليقطع بالداخل ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تير شتيجن.. لمشاهدة هدف ألابا اضغط هنا

وسجل فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، بعدما قام الضيوف بهجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى ماركو أسينسيو الذي سددها لترتد إلى فاسكيز ويودعها داخل شباك البارسا.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قلص برشلونة الفارق عن طريق سيرجيو أجويرو الذي سجل أول أهدافه مع البارسا، بعدما استغل تمريرة من سيرجينو ديست ليحولها بقدمه اليمنى داخل شباك كورتوا وتصبح النتيجة (2-1).

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 20 تقاسم بها صدارة جدول الترتيب مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة الـ15 احتل بها المركز الثامن.