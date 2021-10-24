صلاح يُنهي شراكته مع دروجبا بـ"هاتريك" أمام أعين رونالدو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أنهى محمد صلاح نجم ليفربول، شراكته مع النجم الإيفواري ديديه دروجبا هداف تشيلسي السابق، بعدما سجل الدولي المصري ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدفه الأول في المباراة بالدقيقة 38 من زمن أحداث المباراة، ثم عزز النتيجة له ولفريقه بالرابع وهدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم المصري ضربه مانشستر يونايتد بهدف ثالث له وخامس لفريقه في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من هندرسون.

ووصل النجم المصري إلى 107 هدفًا متفوقًا على دروجبا بثلاثة أهداف، ويصبح "مو" الهداف التاريخي للأفارقة في بريميرليج.

صلاح أيضًا وصل لهدفه السابع في شباك مانشستر يونايتد خلال تسع مباريات خاضها ضد "الشياطين الحمر".

صلاح استطاع أيضًا وصل لهدفه العاشر في بريميرليج ليصبح في صدارة هدافي الدوري خلال الموسم الحالي متفوقًا على جيمي فاردي هداف ليستر سيتي بسبعة أهداف.

جدير بالذكر أن ليفربول يواجه مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة التاسعة من بريميرليج.