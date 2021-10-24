بالفيديو.. صلاح يصنع هدفا رائعا بعد 5 دقائق أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - سيد عمر:

صنع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، هدفا ضد مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تقام ضمن بطولة الدوري الإنجليزي على مسرح الأحلام أولد ترافورد.

وحصل محمد صلاح على الكرة من بين عناص دفاع مانشستر يونايتد في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وانتظر لحظة ليمنح تمريرة حريرية لزميله نابي كايتا الذي انفرد وأسكن الكرة في الشباك.

وتمكن ليفربول من كسر الخطوط الدفاعية الخاصة بمانشستر يونايتد سريعا بفضل الهدف الذي صنعه محمد صلاح.

واستطاع محمد صلاح أن يصنع الهدف الخامس له في الدوري الإنجليزي هذا الموسمـ بخلاف تسجيل 7 في المسابقة.