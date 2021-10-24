قائمة الزمالك.. أوناجم ومصطفى فتحي يتواجدان أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد، استعدادًا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد المغربي محمد أوناجم العائد من الإعارة، وأيضًا ظهور مصطفى فتحي وعمر السعيد.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بنشرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.