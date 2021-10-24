مهزلة في مسرح الأحلام.. هاتريك صلاح يقود ليفربول لاكتساح يونايتد بخماسية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق ليفربول فوزا كبيرًا بخماسية نظيفة على حساب مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده لـ21 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي المتصدر، فيما بقى مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وسجل صلاح 3 أهداف هاتريك الثالث والرابع والخامس، وصنع آخر لكيتا في بداية المباراة، فيما سجل جوتا ثاني الأهداف بعد متابعة عرضية أرنولد.

تشكيل مانشستر يونايتد: ديفيد دي خيا، وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، مكتومناي، ماركوس راشفورد، فريد، برونو فيرنانديز، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترنت ألكسندر-أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، نابي كيتا، محمد صلاح، فيرمينو، ديوجو جوتا.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بفرصة خطيرة ليونايتد في الدقيقة الرابعة بعدما مرر رونالدو تمريرة رائعة لبرونو فيرنانديز الذي أطاح بالكرة خارج المرمى.

رد ليفربول سريعا ومرر محمد صلاح كرة رائعة في الدقيقة السادسة ليسجل كيتا الهدف الأول لليفربول.

واصل ليفربول ضغطه ونجح في الدقيقة 14 أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من أرنولد حولها جوتا في المرمى.

وسدد لوك شو تسديدة قوية في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم بقليل.

انفرد صلاح بالمرمى ولكن تألق دي خيا لينقذ مرماه.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 39، بعد متابعة لعرضية كيتا ليوسع الفارق، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز برباعية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف محمد صلاح الهدف الخامس بعد انفراده بالحارس دي خيا ليضعها بسهولة في المرمى.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لرونالدو بداعي التسلل.

وتلقى البديل بول بوجبا بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي ضد كيتا الذي خرج محمولا على نقالة ليحل تشامبرلين بدلا منه.

أجرى بعدها سولشاير تبديلين بنزول كافاني بدلا من برونو فيرنانديز، ودالوت بدلا من راشفورد.

سيطر ليفربول على مجريات اللعب، ودفع كلوب بساديو ماني بدلا من فيرمينيو.

واستمرت المباراة حتى نهايتها وسط سيطرة من الريدز حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الريدز بخماسية.