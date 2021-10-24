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بالفيديو.. ألابا يسجل أول أهدافه بقميص ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سجل ديفيد ألابا لاعب الإسباني، أول أهدافه بالقميص الملكي في مرمى خلال المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة .

ويلتقي الفريقان على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة "لا ليجا".

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من عمر المباراة، إثر هجمة مرتدة قادها فينيسيوس، حيث أرسل الكرة إلى رودريجو الذي مررها بدوره إلى ألابا ليقطع بالداخل ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تير شتيجن.

وانضم ألابا على صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

وشارك الدولي النمساوي في 8 مباريات مع ريال مدريد في بطولة الدوري، صنع خلالهم هدفين، بينما استقبل مرمى برشلونة أول أهدافه.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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