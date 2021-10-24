بالفيديو.. ألابا يسجل أول أهدافه بقميص ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سجل ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد الإسباني، أول أهدافه بالقميص الملكي في مرمى برشلونة خلال المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة "لا ليجا".

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من عمر المباراة، إثر هجمة مرتدة قادها فينيسيوس، حيث أرسل الكرة إلى رودريجو الذي مررها بدوره إلى ألابا ليقطع بالداخل ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تير شتيجن.

وانضم ألابا على صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

وشارك الدولي النمساوي في 8 مباريات مع ريال مدريد في بطولة الدوري، صنع خلالهم هدفين، بينما استقبل مرمى برشلونة أول أهدافه.