كم مرة سجل محمد صلاح 3 أهداف «هاتريك» مع ليفربول؟

سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي.

ولم يُسجل محمد صلاح أي هاتريك مع ليفربول في جميع المسابقات منذ تسجيله لـ 3 أهداف أمام ليدز يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي يوم 12 سبتمبر 2020 (موسم 2021/2020).

وحاول صلاح تكرار الشيء نفسه وتسجيل هاتريك جديد على مدار الموسم الماضي وفي بداية موسم 2022/2021، إلا أنه كان يكتفي بهدفين في كل مرة.

وسجل محمد صلاح 7 ثنائيات منذ الهاتريك الذي سجله أمام ليدز يونايتد، حتى جاءت مباراة كلاسيكو الكرة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، والتي شهدت تسجيله هاتريك رائع بعد صناعته للهدف الافتتاحي خلال نفس المباراة، في الدقيقة الخامسة للاعب الغيني نابي كيتا.

كم مرة سجل محمد صلاح هاتريك؟

تصل عدد مرات تسجيل محمد صلاح لـ 3 أهداف «هاتريك» إلى 6 مرات بعد الهاتريك الذي أحرزه أمام مانشستر يونايتد نهاية أكتوبر 2021.

يرجع أول هاتريك في مسيرة محمد صلاح إلى عام 2013 بقميص منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي في إحدى جولات دور مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2014، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

واحتفل محمد صلاح بثاني هاتريك في مسيرته الكروية بقميص نادي روما في شباك بولونيا خلال مباراة بمنافسات الدوري الايطالي عام 2016، وانتهت المباراة بفوز الذئاب 3/صفر.

وبعد انضمامه إلى صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي 2017 نظير 38 مليون جنيه إسترليني، تفجرت المواهب التهديفية لمحمد صلاح أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وتمكن «مو صلاح» من إحراز أول هاتريك له في مسيرته مع ليفربول عندما هز شباك واتفورد بـ 4 أهداف يوم 17 مارس 2018، وكان ذلك الهاتريك هو الوحيد لـ «مو» في موسم 2018/2017.

وأضاف محمد صلاح الهاتريك الثاني له مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز أمام بورنموث يوم 8 ديسمبر خلال موسم 2019/2018.

ومع بداية موسم 2021/2020 نجح محمد صلاح في تجاوز الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليحطم رصيد أهداف الإفواري ديديه دروجبا كأفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الانجليزي (البريميرليج)، من بينهم 3 أهداف هاتريك في شباك مانشستر يونايتد.

محمد صلاح والهاتريك في دوري الابطال؟

لا يزال محمد صلاح بعد مرور 5 سنوات بين صفوف الريدز، يبحث عن الهاتريك الأول له مع العملاق الانجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

كان صلاح قد حاول تسجيل هاتريك في مرمى أتلتيكو مدريد بثالث جولات دور مجموعات دوري ابطال اوروبا يوم 19 اكتوبر 2021 إلا أنه اكتفى بثنائية، تمامًا مثلما حدث أمام بورتو يوم 28 سبتمبر من نفس السنة.

وأحرز محمد صلاح ثنائيات في دوري أبطال أوروبا أمام أندية «ماريبور السلوفيني 2017 وروما الايطالي 2018 وسرفينا زفيزدا الصربي 2018 وريد بول سالزبورج 2019 وبورتو 2021 وأتلتيكو مدريد 2021»، ما ساعده على أن يكون الهداف التاريخي لنادي ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا بدلاً من أساطير أمثال ايان راش وكيني دالجليش وستيفن جيرارد ومايكل أوين.