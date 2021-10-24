نتيجة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في ختام الجولة التاسعة، ضمن مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021، والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

تلفت حظوظ النصر في المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما تلقى ضربة موجعة، بخسارته صفر / 1 أمام ضيفه الاتفاق على ملعب مرسول بارك.

وتقمص اللاعب فيليب كيس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز تقدم الاتفاق الى المركز العاشر بجدول الترتيب بعدما رفع رصيده الى النقطة العاشرة، في المقابل تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز السادس.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف جراح النصر، الذي عجز عن التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، عقب خسارته 1-2 أمام غريمه التقليدي الهلال في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية يوم الثلاثاء الماضي.

كان النصر قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري خارج ملعبه امام أبها بنتيجة 3-1، بينما تعرض الاتفاق لهزيمة ثقيلة امام الاهلي بواقع 4-صفر.

انطلقت صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك.

ونقل بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي على قناة 1 SSC السعودية، وتولى مهمة العليق عليها “عبدالله الحربي”.

بدأ النصر بتشكيلة مكونة من: نواف العقيدي – عبدالإله العمري – فونيس موري – سلطان الغنام – محمد قاسم – الصليهم – عبدالله الخيبري – سامي النجعي – ماشاريبوف – أندرسون تاليسكا – عبد الرزاق حمدالله.

في المقابل جاءت تشكيلة الاتفاق الاساسية اليوم: رايس مبوحلي – سعيد الربيعي – أيوم اللاوي – سعيد المولد – روبن كوايسون – فيليب كيش – إليريك دي سوزا – علي هزازي – وليد أزارو – محمد الكويكبي – نعيم سليتي.

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