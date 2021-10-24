نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني «الملكي يحسم الكلاسيكو»

تعرف على نتيجة مباراة الكلاسيكو اليوم بين برشلونة وريال مدريد بالجولة العاشرة في الدوري الاسباني «اللا ليجا»، ضمن أهم مباريات 24-10-2021.

حسم ريال مدريد نتيجة مباراة الكلاسيكو لصالحه بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الاسباني 2021/2022.

وسجل ثنائية ريال مدريد اليوم، المدافع دافيد ألابا في الدقيقة (32)، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة (90+4)، بينما سجل هدف برشلونة الوحيد سيرجيو أجويرو في الدقيقة (90+7).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن، بانتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

بدأ برشلونة المباراة بالتشكيلة التالية: مارك آندريه تير شتيجن، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، اوسكار مينجويزا؛سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، خافي؛ سيرجينو ديست، أنسو فاتي، ممفيس ديباي.

بينما دخل ريال مدريد بالتشكيل التالي: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، ايدير ميليتاو، فيرلاند ميندي؛ كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس؛ فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، كريم بنزيمة.

وجاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن تظهر الخطورة من قبل ريال مدريد في الدقيقة (21)، حين تلاعب فينيسيوس جونيور بالمدافع أوسكار مينجويزا على اليسار ودخل منطقة الجزاء، ومن ثم سقط بعد احتكاك بسيط، دون احتساب أي مخالفة.

ورد برشلونة بقوة عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة (25)، بعدما قام بانطلاقة رائعة من الجهة اليسرى، ومرر كرة داخل المنطقة مرت من أنسو فاتي ووصلت إلى سيرجينو ديست في مواجهة المرمى مباشرة ولكنه سدد بغرابة فوق عارضة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ألابا يقص الشريط

وخطف دافيد ألابا الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة (32) بعد هجمة مرتدة نموذجية بدأها بنفسه وأنهاها بتسديدة صاروخية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء استقرت داخل شباك الحارس الألماني آندريه تير شتيجن.

واستخلص اللاعب الذي يشغل مركز قلب الدفاع بجوار إيدير ميليتاو الكرة من أمام ممفيس ديباي على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، ومررها على اليسار إلى فينيسيوس جونيور قبل أن ينطلق بسرعة إلى الأمام.

ومرر فينيسيوس الكرة على اليمين إلى رودريجو جوس الذي أعادها إلى اليسار باتجاه ألابا ليتقدم بها ويسدد كرة قوية بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى لتير شتيجن.

وكاد جيرارد بيكيه يعدل النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة (35)، حينما قابل كرة عرضية جاءت من الركنية بضربة رأسية رائعة جاورت القائم الأيمن لمرمى المرينجي ببضعة سنتيمترات.

وواصل البرسا ضغطه وسنحت له فرصة أخرى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، بعد أن استغل أنسو فاتي تمريرة جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، راوغ إيدير ميليتاو وسدد كرة بيمناه ارتطمت في قدم ألابا وأبعدها الدفاع عن منطقة الخطر.

دخل برشلونة الشوط الثاني بتعديل وحيد على تشكيلته، حيث دخل فيليبي كوتينيو بدلًا من أوسكار مينجويزا، ليعود سيرجينو ديست إلى مركز الظهير الأيمن، في المقابل حافظ كارلو أنشيلوتي على القوام الأساسي للريال.

وكما حدث في بداية اللقاء، انحصر صراع الفريقين على الكرة في منتصف الملعب حتى الدقيقة (60)، حينما انفرد فينيسوس جونيور بمرمى برشلونة إلا أن سيرجينو ديست تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة من أمام البرازيلي قبل أن يسددها في المرمى.

وكان كريم بنزيمة قريب للغاية من تسجيل الهدف الثاني للمرينجي في الدقيقة (72)، ولكن عرضية ميندي مرت من أمامه بغرابة شديدة ووصلت إلى فالفيردي الذي سدد في الشباك الخارجية.

فاسكيز يحسمها للريال

ضغط برشلونة بقوة على دفاعات ريال مدريد لخطف هدف التعادل، ونجح بالفعل في صناعة العديد من الفرص ولكنه فشل ترجمتها بشباك كورتوا، أبرزها فرصة كوتينيو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والتي تحولت إلى هجمة مرتدة للمرينجي سجل منها لوكاس فاسكيز الهدف الثاني.

وتلقى فيليبي كوتينيو تمريرة من ديباي داخل منطقة الجزاء حاول تسديدها ولكن مرت من بين اقدامه ليبعدها الدفاع باتجاه منتصف الملعب، روض مودريتش الكرة ومررها إلى كروس ليضع البديل ماركو أسينسيو في وضعية انفراد من منتصف الملعب تقدم بها بسرعة وسددها لترتد من تير شتيجن إلى فاسكيز الذي وضعها في الشباك دون عناء.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة أحرز البديل سيرجيو أجويرو هدفًا شرفيًا لفريق برشلونة، بعدما قابل عرضية ديست من الجهة اليمنى بتسديدة مباشرة استقرت داخل شباك كورتوا، لينتهي الكلاسيكو بفوز ريال مدريد على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.