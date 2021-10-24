اهداف مباراة اليوم بين النصر والاتفاق في الدوري السعودي

شاهد اهداف مباراة اليوم بين النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في ختام الجولة التاسعة، ضمن مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021، والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

اقتنص الاتفاق فوزاً ثميناً من ملعب مرسول بارك معقل النصر بهدف دون مقابل، ويدين فارس الدهناء للاعبه “فيليب كيش” الذي سجل هدف فوز فريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

بهذا الفوز تقدم الاتفاق الى المركز العاشر بجدول الترتيب بعدما رفع رصيده الى النقطة العاشرة، في المقابل تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز السادس.

كان النصر قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري خارج ملعبه امام أبها بنتيجة 3-1، بينما تعرض الاتفاق لهزيمة ثقيلة امام الاهلي بواقع 4-صفر.

انطلقت صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك.

ونقل بث مباشر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي على قناة 1 SSC السعودية، وتولى مهمة العليق عليها “عبدالله الحربي”.

بدأ النصر بتشكيلة مكونة من: نواف العقيدي – عبدالإله العمري – فونيس موري – سلطان الغنام – محمد قاسم – الصليهم – عبدالله الخيبري – سامي النجعي – ماشاريبوف – أندرسون تاليسكا – عبد الرزاق حمدالله.

في المقابل جاءت تشكيلة الاتفاق الاساسية اليوم: رايس مبوحلي – سعيد الربيعي – أيوم اللاوي – سعيد المولد – روبن كوايسون – فيليب كيش – إليريك دي سوزا – علي هزازي – وليد أزارو – محمد الكويكبي – نعيم سليتي.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين النصر والاتفاق في الدوري السعودي

اقرأ ايضا..