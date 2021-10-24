نتيجة مباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي، في قمة الجولة التاسعة، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

تقدم ليفربول في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة عن طريق الغيني “نابي كيتا” بعد ان وضعه النجم المصري “محمد صلاح” بتمريرة رائعة امام الحارس الاسباني دي خيا ليسدد بكل أريحية داخل الشباك.

استمر ليفربول في مواصلة الضغط وفي الدقيقة 13 أضاف البرتغالي “دييجو جوتا” الهدف الثاني من متابعة لعرضية الظهير الانجليزي “أليكساندر أرنولد” المُتقنة داخل شباك اليونايتد.

وفي الدقيقة 38 جاء الدور على محمد صلاح ليسجل الهدف الثالث لليفربول بعدما أنقض على تمريرة نابي كيتا ليسددها داخل الشباك.

بهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده التهديفي الى 8 أهداف في صدارة جدول هدافي الدوري الانجليزي، وقام بصناعة 5 أهداف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل صلاح الهدف الشخصي الثاني له والرابع لليفربول من تسديدة جميلة، رافعاً رصيده الى 9 اهداف في البريميرليج، لينتهى الشوط الاول بتقدم الريدز برباعية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني سجل محمد صلاح الهاتريك له في المباراة والخامس لليفربول عند الدقيقة 50 بعد ان انطلق بسرعة فائقة وبالقدم اليسرى وضع الكرة داخل الشباك، رافعاً رصيده التهديفي الى 10 أهداف في البريميرليج.

وشهدت الدقيقة 60 طرد لاعب مانشستر يونايتد “بول بوجبا” بعد نزوله كبديل في الدقيقة 46.

دخل ليفربول اللقاء من أجل مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والزحف نحو صدارة البريميرليج، وتضييق الخناق على تشيلسي صاحب المتصدر بعد فوزه على نوريتش سيتي بسباعية نظيفة في وقت لاحق.

على الجانب دخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء، من أجل وضع حد لسلسلة انتصاراته السلبية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تعثره في اَخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وغاب عن قمة الجولة التاسعة في البريميرليج بداعي الإصابة المدافع الفرنسي “فاران” عن صفوف مان يونايتد، بينما يغيب الاسباني “تياجو ألكانتارا” والانجليزي الشاب “إليوت” عن صفوف ليفربول.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “أنتوني تايلور”.

ونقلت قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وليفربول على قناة بي إن سبورت بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، بالأضافة الى قناة بين سبورت كونكت.

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