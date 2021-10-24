شريف إكرامي: الاهلي له الفضل الأول في مباراتي الأفريقية رقم 100

شريف إكرامي لاعب نادي بيراميدز

عبر شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز عن فخره بمشاركته في المباراة رقم في البطولات الأفريقية للأندية.

وقال شريف إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد أنه “إنجاز كبير ويستحق الفخر”، معربًا عن أمله في مواصلة مسيرته بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف :” فخور بوصولي للمباراة رقم كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الأفريقية، كل الشكر لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز، وشكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء قميصه في مباراة أفريقية”.

وتابع:” أشكر كل زملائي وكل مدرب تعلمت منه يومًا، وأدعو الله أن يوفقني فيما هو قادم لتحقيق المزيد من الأحلام .. لي كلاعب ولنا في بيراميدز كفريق”.