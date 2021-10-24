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عبر شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز عن فخره بمشاركته في المباراة رقم في البطولات الأفريقية للأندية.
وقال شريف إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد أنه “إنجاز كبير ويستحق الفخر”، معربًا عن أمله في مواصلة مسيرته بأفضل صورة ممكنة.
وأضاف :” فخور بوصولي للمباراة رقم كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الأفريقية، كل الشكر لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز، وشكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء قميصه في مباراة أفريقية”.
وتابع:” أشكر كل زملائي وكل مدرب تعلمت منه يومًا، وأدعو الله أن يوفقني فيما هو قادم لتحقيق المزيد من الأحلام .. لي كلاعب ولنا في بيراميدز كفريق”.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامي: الاهلي له الفضل الأول في مباراتي الأفريقية رقم 100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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