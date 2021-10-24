سيد عبد الحفيظ يؤكد تركيز الاهلي على مواجهة الاسماعيلي

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي المصري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة منافسات دوري أبطال أفريقيا وبدأ التركيز على المباراة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد إن فريقه حقق نتيجة إيجابية في مباراة أمس السبت أمام الحرس الوطني بطل النيجر وفاز عليه بستة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا ضرورة العمل على الاستفادة من الإيجابيات التي حققها الفريق في تلك المباراة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف :” تركيزنا الآن ينصب على مباراة الإسماعيلي لتقديم انطلاقة جيدة مع بداية الدوري المصري … هي مباراة ذات طابع خاص ودائماً صعبة على الفريقين، وهذا ما ندركه جيدا ونستعد له بالشكل الأفضل”.

وأوضح أن وليد سليمان صانع لعب الفريق غادر المستشفى صباح اليوم وذلك بعد استقرار حالته الصحية عقب الإصابة التي تعرض لها أمس.