عاجل: دافيد ألابا يفتتح اهداف الكلاسيكو لصالح ريال مدريد أمام برشلونة الآن

افتتح النجم النمساوي دافيد ألابا اهداف الكلاسيكو لصالح ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة المقامة على ملعب الكامب نو بحضور قياسي للجماهير، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 24-10-2021.

وتقدم ألابا بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة (32) بعد هجمة مرتدة نموذجية بدأها بنفسه وأنهاها بتسديدة صاروخية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء استقرت داخل شباك الحارس الألماني آندريه تير شتيجن.

واستخلص اللاعب الذي يشغل مركز قلب الدفاع بجوار إيدير ميليتاو الكرة من أمام ممفيس ديباي على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، ومررها على اليسار إلى فينيسيوس جونيور قبل أن ينطلق بسرعة إلى الأمام.

ومرر فينيسيوس الكرة على اليمين إلى رودريجو جوس الذي أعادها إلى اليسار باتجاه ألابا ليتقدم بها ويسدد كرة قوية بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى لتير شتيجن.

ويعتبر هدف دافيد ألابا اليوم هو الأول له مع ريال مدريد هذا الموسم بعد 10 مباريات بجميع المسابقات، كما يعد أول لاعب نمساوي يسجل هدف في الكلاسيكو مع النادي الملكي.

وأصبح ألابا خامس لاعب يسجل مع ريال مدريد في أول كلاسيكو يلعبه في القرن الـ21 بعد البرازيلي رونالدو، والهولندي ورود فان نستلروي، والفرنسي رافائيل فاران والإسباني خيسي رودريجيز.