عمدة مارسيليا ورئيس النادي يحذران الجماهير من احداث اية مشاكل ضد باريس سان جيرمان

عمدة نادي أولمبيك مارسيليا

نصحت شخصيات مختلفة من مارسيليا، من داخل النادي وخارجه، الجماهير بالتحلي بأفضل تصرفاتهم في مباراة الليلة ضد باريس سان جيرمان، وتجنب احداث اي مشاكل او احداث شغب خلال مباراة اليوم.

ومع تعرض النادي لخصم نقطة واحدة مع وقف التنفيذ نتيجة لمشكلة الجماهير ضد أنجيه الشهر الماضي، فإن أي حادث آخر سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة.

ودعا عمدة المدينة “بينوا بايان” المشجعين إلى “الارتقاء إلى مستوى الحدث”، “داخل الملعب وخارجه” باعتباره “أكبر نادٍ في فرنسا”.

في هذه الأثناء، وجه رئيس النادي “بابلو لونجوريا” خطابًا مفتوحًا للجماهير، حيث أشاد بحماستهم لكنه حذر من أن أي سوء سلوك سيؤدي إلى عواقب على النادي.

وقال رئيس أولمبيك مارسيليا “أنا أعلم أن الكثير من المراقبين سوف يوجهون أعينهم إليك. لذا فإن هذه المباراة هي فرصة لإظهار للعالم بأسره كم هو جميل ملعبنا، وكم يمكن أن تعزز هتافاتك وتيفو اللحظة.”

وتابع “يمكننا أن نجعله مهرجانًا رائعًا لكرة القدم. ستكون قادرًا على لعب دور الرجل الثاني عشر، ويمكنك تشجيع الفريق، ومساعدتهم على اللعب بقلب وتأمل في الحصول على نتيجة إيجابية “.

وختم بالقول “لقد حذرنا الجميع. حتى لو وقع حادث بسيط، يمكن أن نتعرض لعقوبات شديدة. الأسبوع الماضي مجرد كرة من الورق ألقيت على أرض الملعب تسببت في إيقاف الحكم للمباراة. يوم الأحد، لن يتردد الحكم في أن يكون صارما تجاهنا “.

كما دعا صانع ألعاب أولمبيك مارسيليا ديميتري باييت، في مقطع فيديو خاص به المعجبين إلى أن يكونوا “مثاليين”.